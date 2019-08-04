منتخب لبنان يقيل اتحاد القدم السوري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دمشق أكد الاتحاد الرياضي العام في سوريا قبول استقالة رئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم في البلاد بعد تقديم استقالتهم أمس على خلفية نتائج المنتخب في بطولة غرب آسيا التاسعة التي تجري فعاليتها في العراق. وقال رئيس الاتحاد الرياضي العام، اللواء موفق جمعة، في مؤتمر صحفي بمبنى الاتحاد العام في دمشق «بعد الخسارة أمام منتخب لبنان التي كان لها وقع خاص على الشارع الرياضي وعلى كل الجماهير الرياضية ومحبي كرة القدم في سوريا، تقدم أعضاء اتحاد كرة القدم باستقالتهم إلى الأمانة العامة للاتحاد، وتواصلنا مع الاتحاد الآسيوي لإبلاغه بالاستقالة.



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