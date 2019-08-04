الحسن يحقق برونزية ليون للمبارزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حقق لاعب المنتخب السعودي للمبارزة يوسف الحسن المركز الثالث والميدالية البرونزية لسلاح الفويل (الشيش) في بطولة ليون بول الدولية وبيس المفتوحة تحت 9 سنوات، التي اختتمت في العاصمة البريطانية لندن بمشاركة 50 لاعبا من 9 دول. وشارك المنتخب السعودي بأربعة لاعبين، هم يوسف الحسن ومحمد دخيل وإبراهيم الهديب ومحمد راغب، كما شارك بمنتخب السيدات الذي مثلته لين الفوزان وياسمين الصبان وآية يوسف.

من جهته أكد رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة رئيس بعثة المنتخب أحمد الصبان أن هدف الاتحاد يرتكز على الفئات السنية وبناء قاعدة قوية للمبارزة على مدى السنوات المقبلة. وأوضح أن المشاركة في بطولة ليون الدولية تضيف للاعبين الصغار خبرة وتبعد عنهم رهبة المواجهات وتعزز مهاراتهم في اللعبة.