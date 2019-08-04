يوتيوب يزيد شدة وضوح الفيديوهات للهواتف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت شركة خدمات الانترنت الأمريكية العملاقة «قوقل» التي تمتلك موقع نشر الفيديوهات «يوتيوب» أن خدمة «يوتيوب بريميوم» مدفوعة الأجر رفعت شدة الوضوح المتاحة للفيديوهات التي يمكن للمستخدمين مشاهدتها دون الاتصال بالانترنت من خلال الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل «أندرويد» أو «آي أو إس» من 720 بيكسل إلى 1080 بيكسل.

وذكرت «قوقل» في بيان أن الخدمة الجديدة ستكون متاحة في بعض المناطق في الوقت الراهن على أن يتم التوسع فيها لاحقا.

وأشار موقع «سي نت دوت كوم» إلى أن مدونة «أندرويد بوليس» المعنية بمتابعة أخبار نظام التشغيل «أندرويد» كانت رصدت هذه الخاصية الجديدة لأول مرة في فبراير الماضي، وأن إمكانية تنزيل ومشاهدة فيديوهات بدرجة وضوح 1080 بدون الاتصال بالانترنت بدأت تظهر على الهواتف الذكية لبعض المستخدمين في الأيام الماضية.