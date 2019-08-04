دبي تحبط تهريب مخدرات مخبأة في خزان وقود سفينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أحبطت سلطات إمارة دبي بالإمارات محاولة تهريب 274 ألف قرص كبتاجون كانت مخبأة في خزان وقود بسفينة قادمة من الخارج.

وقال مسؤولون في إدارة جمارك دبي، إن المتهمين في القضية أخفوا شحنة من المخدرات في مخبأ سري داخل خزان وقود محرك سفينة، ووضعوا كميات كبيرة من السولار عليه وحوله لإخفاء معالمه.

وأضافوا أن المهربين اعتقدوا أن المفتش لن يستطيع كشف حيلتهم والعثور على المخبأ لارتفاع درجة الحرارة في منطقة المحرك، والتي تصل إلى 60 درجة مئوية.