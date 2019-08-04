عطل يخلي قطارات أنفاق جاكرتا من الركاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جاكرتا

أفادت شركة الكهرباء الإندونيسية بيروساهان ليستريك نيجارا بأن عطلا في إحدى شبكات نقل الكهرباء التابعة لها تسبب في ظلام واسع النطاق في بعض مناطق جزيرة جاوة الرئيسة.

ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء عن الشركة قولها في بيان أمس إن انقطاع التيار الكهربائي تسبب في حالات ارتباك في جاكرتا العظمى، ومناطق في جاوة الغربية وجاوة الوسطى.

وأخلى مشغلو قطارات الأنفاق في العاصمة جاكرتا القطارات من الركاب بعد أن تسبب انقطاع التيار الكهربائي في توقف العمليات، وفقا لبيانات نشرت عبر تويتر.