السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جاكرتا
أفادت شركة الكهرباء الإندونيسية بيروساهان ليستريك نيجارا بأن عطلا في إحدى شبكات نقل الكهرباء التابعة لها تسبب في ظلام واسع النطاق في بعض مناطق جزيرة جاوة الرئيسة.
ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء عن الشركة قولها في بيان أمس إن انقطاع التيار الكهربائي تسبب في حالات ارتباك في جاكرتا العظمى، ومناطق في جاوة الغربية وجاوة الوسطى.
وأخلى مشغلو قطارات الأنفاق في العاصمة جاكرتا القطارات من الركاب بعد أن تسبب انقطاع التيار الكهربائي في توقف العمليات، وفقا لبيانات نشرت عبر تويتر.
كانت هذه تفاصيل خبر عطل يخلي قطارات أنفاق جاكرتا من الركاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.