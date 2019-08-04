، تركيا تجتاح منطقة ثالثة شمال سوريا.. والذريعة الأكراد ،

محمد بن مسعود - الدمام - أبلغت روسيا وأمريكا

أعن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الأحد)، أن تركيا ستقوم بعمليةٍ شرقي نهر الفرات بشمال سوريا في منطقة تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

ونقلت "رويترز" عن "أردوغان" قوله خلال مراسم افتتاح طريق سريع: "دخلنا عفرين وجرابلس والباب، والآن سندخل إلى شرق نهر الفرات، أبلغنا روسيا والولايات المتحدة بذلك".

ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام الماضي، اعتزامه سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا؛ اتفق البلدان العضوان بحلف شمال الأطلسي على إقامة منطقة آمنة داخل سوريا على حدودها الشمالية الشرقية مع تركيا، على أن تخلو من وجود الوحدات الكردية.

وكانت الوحدات الكردية حليف واشنطن الرئيس، على الأرض في سوريا خلال المعركة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، لكن تركيا تعتبرها منظمة إرهابية.

وكان "أردوغان" كشف عن العملية التي ستكون ثالث توغل تركي في سوريا خلال ثلاثة أعوام، في وقت سابق هذا العام، لكنه أوقف التحرك لاحقًا.