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عبر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في موقف إنساني، وفي لحظات دموع أثناء مشاهدته لامرأة مُسنة وهي تبكي بسبب قدومها للحج وما شاهدته من إمكانيات وخدمات جبارة تقدمها المملكة العربية السعودية لحجاج بيت الله الحرام.
وكان الوزير آل الشيخ أثناء لقاء صحفي وبجواره حاجة نيوزيلاندية لم تتمالك نفسها من البكاء؛ فقام معالي الوزير بتقبيل رأس الحاجة، مؤكدًا أن ما يُشاهد أقل ما تقوم به وتقدمه السعودية لحجاج بيت الله الحرام.
ولقي المقطع إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هذه السعودية العظمي بكل إمكانياتها وما تقوم به المملكة هو شرف عظيم للبلاد؛ فيكفي أن أعلى قمة في الوطن هو خادم للحرمين الشريفين.
04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440 07:37 PM
في مقطع فيديو أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي
عبر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في موقف إنساني، وفي لحظات دموع أثناء مشاهدته لامرأة مُسنة وهي تبكي بسبب قدومها للحج وما شاهدته من إمكانيات وخدمات جبارة تقدمها المملكة العربية السعودية لحجاج بيت الله الحرام.
وكان الوزير آل الشيخ أثناء لقاء صحفي وبجواره حاجة نيوزيلاندية لم تتمالك نفسها من البكاء؛ فقام معالي الوزير بتقبيل رأس الحاجة، مؤكدًا أن ما يُشاهد أقل ما تقوم به وتقدمه السعودية لحجاج بيت الله الحرام.
ولقي المقطع إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هذه السعودية العظمي بكل إمكانياتها وما تقوم به المملكة هو شرف عظيم للبلاد؛ فيكفي أن أعلى قمة في الوطن هو خادم للحرمين الشريفين.
، موقف إنساني خالطته الدموع.. وزير "الإسلامية" يُقبل رأس حاجّة نيوزيلاندية ،
المصدر : الخليج 365
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