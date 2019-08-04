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أجرى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً بأحمد بن بله، والد الشهيد الرقيب محمد بن أحمد الصميدي الشهري، قدّم خلاله التعازي في استشهاده.
وأعرب الأمير سعود خلال الاتصال، عن عظيم مواساته لكل أفراد الأسرة، وسأل الله العلي القدير أن يتقبل الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يلهم أهله وذويه والوطن الصبر والسلوان.
وأوضح الأمير سعود أن الشهيد بطل من أبطال الوطن نال الشهادة دفاعاً عن أمن الوطن ومقدساته، وبذل روحه ونفسه فداء لتراب هذا البلد الغالي وبمثله يفخر الوطن.
وعبّر أفراد أسرة "آل محوس" عن عظيم شكرهم وامتنانهم لأمير المنطقة الشرقية، على تقديمه واجب العزاء، معبرين عن فخرهم بابنهم الشهيد، ومؤكدين استعدادهم لبذل أرواحهم دفاعاً عن أمن الوطن.
الجدير ذكره، أن الشهيد "الصميدي" له 3 أشقاء، أحدهم مشارك في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، والآخر في الدوريات الأمنية، والثالث طالب جامعي، وهو متزوج وله ابن واحد في عامه الثالث.
أمير الشرقية يعزي "آل محوس" باستشهاد ابنهم الرقيب "الصميدي"عبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-08-04
أجرى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً بأحمد بن بله، والد الشهيد الرقيب محمد بن أحمد الصميدي الشهري، قدّم خلاله التعازي في استشهاده.
وأعرب الأمير سعود خلال الاتصال، عن عظيم مواساته لكل أفراد الأسرة، وسأل الله العلي القدير أن يتقبل الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يلهم أهله وذويه والوطن الصبر والسلوان.
وأوضح الأمير سعود أن الشهيد بطل من أبطال الوطن نال الشهادة دفاعاً عن أمن الوطن ومقدساته، وبذل روحه ونفسه فداء لتراب هذا البلد الغالي وبمثله يفخر الوطن.
وعبّر أفراد أسرة "آل محوس" عن عظيم شكرهم وامتنانهم لأمير المنطقة الشرقية، على تقديمه واجب العزاء، معبرين عن فخرهم بابنهم الشهيد، ومؤكدين استعدادهم لبذل أرواحهم دفاعاً عن أمن الوطن.
الجدير ذكره، أن الشهيد "الصميدي" له 3 أشقاء، أحدهم مشارك في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، والآخر في الدوريات الأمنية، والثالث طالب جامعي، وهو متزوج وله ابن واحد في عامه الثالث.
04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
07:09 PM
عبروا عن فخرهم بشهادته واستعدادهم للسير على طريقه
أجرى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً بأحمد بن بله، والد الشهيد الرقيب محمد بن أحمد الصميدي الشهري، قدّم خلاله التعازي في استشهاده.
وأعرب الأمير سعود خلال الاتصال، عن عظيم مواساته لكل أفراد الأسرة، وسأل الله العلي القدير أن يتقبل الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يلهم أهله وذويه والوطن الصبر والسلوان.
وأوضح الأمير سعود أن الشهيد بطل من أبطال الوطن نال الشهادة دفاعاً عن أمن الوطن ومقدساته، وبذل روحه ونفسه فداء لتراب هذا البلد الغالي وبمثله يفخر الوطن.
وعبّر أفراد أسرة "آل محوس" عن عظيم شكرهم وامتنانهم لأمير المنطقة الشرقية، على تقديمه واجب العزاء، معبرين عن فخرهم بابنهم الشهيد، ومؤكدين استعدادهم لبذل أرواحهم دفاعاً عن أمن الوطن.
الجدير ذكره، أن الشهيد "الصميدي" له 3 أشقاء، أحدهم مشارك في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، والآخر في الدوريات الأمنية، والثالث طالب جامعي، وهو متزوج وله ابن واحد في عامه الثالث.
، أمير الشرقية يعزي "آل محوس" باستشهاد ابنهم الرقيب "الصميدي" ،
المصدر : الخليج 365
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