محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة،، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير جمهورية السودان لدى المملكة عبد العظيم محمد الصادق. "الصادق" ودع أمير الرياض بالنيابة بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة. أمير الرياض بالنيابة يستقبل سفير السودان بالمملكة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-04 استقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة،، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير جمهورية السودان لدى المملكة عبد العظيم محمد الصادق. "الصادق" ودع أمير الرياض بالنيابة بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة. Advertisements 04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440 06:31 PM استقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة،، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير جمهورية السودان لدى المملكة عبد العظيم محمد الصادق. "الصادق" ودع أمير الرياض بالنيابة بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة. ، أمير الرياض بالنيابة يستقبل سفير السودان بالمملكة ،

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