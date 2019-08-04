الأعلى في تاريخه.. جسر الملك فهد يسجل عبور 2.8 مليون مسافر خلال يوليو الماضي

دبي - بواسطة محمد فارس أعلن جسر الملك فهد، تسجيل أعلى عدد مسافرين خلال شهر واحد منذ افتتاحه، وذلك بعبور أكثر من 2.8 مليون مسافر خلال شهر يوليو الماضي في الاتجاهين بين المملكة والبحرين.

وأظهرت إحصائية جسر الملك فهد لشهر يوليو الماضي أن معدل المسافرين يومياً بلغ أكثر من 91 ألف مسافر، وأن معدل النمو في أعداد المسافرين زاد بنسبة 4.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. © Akhbaar24.com قدمت بواسطة جسر الملك فهد

وأوضحت أن معدلات إنهاء الإجراءات والعبور سجلت أيضا أرقاما قياسية، حيث بلغ متوسط زمن العبور إلى البحرين 27 دقيقة في أوقات الذروة، و29 دقيقة في اتجاه المملكة.