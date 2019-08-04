شكرا لقرائتكم خبر عن مرسوم أميري جديد بفتح باب التجنيس للراغبين وسحب جنسيات عدد من المواطنين (الأسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

صدر مرسومان أميريان، يقضي الأول بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية لسنة 2019، بما لا يزيد على 4 آلاف شخص، والآخر بسحب الجنسية من 17 مواطنًا كويتيًا.

وصدر الأمر الأميري بسحب الجنسية من كل من فيصل يوسف عبدالله السند، ومريم غازي عوض سحمان الرشيدي، وانتصار خالد كويمان ليلي.

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وأصدر مجلس الوزراء قرارا بسحب شهادة الجنسية من 14 شخصا آخرين هم: مساعد محمد مسفر العجمي، مساعد حمد شاهر العنزي، مشاري عناد رمضان العنزي، مسعود مسفر عبدالهادي العجمي، يوسف محمد المري، نايف عبدالرحمن مسفر العجمي، تركي عبدالرحمن مسفر العجمي، فلاح هادي حسن العجمي، سالم عساف حسين العجمي، نايف عبدالله غريب العجمي، مشعل عبدالله غريب العجمي، عبدالمحسن عبدالله غريب العجمي، ذيب جابر مناحي العجمي، وعبدالهادي صالح عبدالهادي الحشار.