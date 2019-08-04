مقتل مقيم طعنا في القصيم

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن ضبط مقيم سريلانكي في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توافر الدلائل على تورطه بتوجيه عدة طعنات نافذة لمقيم آخر باكستاني أدت إلى وفاته، وذلك إثر مشاجرة وقعت بينهما جوار محطة للوقود ببلدة الشمط، التابعة لمحافظة عقلة الصقور غربي القصيم، وقد جرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه. وأكدت شرطة القصيم حرص وزارة الداخلية على أمن دوت الخليج والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة، لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.



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