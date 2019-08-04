جاء ذلك في حديثهم خلال استضافتهم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج لهذا العام 1440 في مقر الاستضافة بمكة المكرمة، البالغ عددهم أكثر من 6380 حاجًا وحاجة من 77 دولة من مختلف قارات العالم.
وقال أستاذ الشريعة في العراق محمد الشريف طاهر: «إن المملكة معروفة في تخصصها بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وما عهدناه من المملكة هو التفاني في خدمة ضيوف الرحمن، مقدماً شكره وتقديره للمملكة التي كانت السبب المباشر، حيث أكرمهم الله بأن يأتوا إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين، فيما نوه عبدالباسط زين العابدين بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين من أجل الإسلام والمسلمين وتوحيد كلمتهم على الحق، سائلا الله جل وعلا أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
وعن برنامج الاستضافة، قال عبدالمنعم محمد العباسي: إن الاستضافة كانت فوق ما تصورنا من حفاوة وإكرام، مشيرًا إلى أن هذه البلاد التي استقبلتنا خير استقبال فلم يمض إلا وقت معدود حتى تمكنّا من دخول المملكة بكل حفاوة وتقدير إلى الأراضي الطاهرة، رافعا شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على حسن ضيافتها وجميل كرمها خلال وصولنا إلى الأراضي المقدسة.
كانت هذه تفاصيل خبر حجاج العراق يثمنون دور المملكة في خدمة الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.