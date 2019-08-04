إعادة 400 ألف شخص لا يحملون تصاريح العمل والحج

أكد المتحدث الرسمي للأمن العام بالحج، أنه وفي إطار مهام الأمن العام في تنفيذ أنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى تنظيم حجاج الداخل بما ينسجم والطاقات الاستيعابية للإقامة وأداء النسك والشعائر، وضبط حملات الحج غير النظامية التي تستغل رغبة المواطنين والمقيمين لأداء فريضة الحج، بالاحتيال عليهم وجمع الأموال منهم بطريقة غير مشروعة، فقد تم:

1. ضبط 181 مكتبا غير مرخص بخدمة حجاج الداخل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتهمين بالمسؤولية عنها.

2. إعادة 9915 شخصا من حيث أتوا لعدم حصولهم على تصاريح بالحج

3. إعادة 389359 مقيما لعدم حصولهم على تصاريح بالعمل بالعاصمة المقدسة

4. ضبط 277 مقيما مخالفا لأنظمة الحج داخل حدود المشاعر المقدسة، وتوثيق هوياتهم تمهيدا لتطبيق النظام بحقهم

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5. منع دخول 173223 مركبة إلى العاصمة المقدسة، وإعادتها من حيث أتت، لمخالفتها تعليمات دخول المركبات مكة المكرمة خلال موسم الحج.

6. ضبط 15 ناقلا مخالفا لتعليمات نقل الحجاج، واتخاذ الإجراءات النظامية لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم

وأكد المتحدث الرسمي للأمن العام بالحج، أن رجال الأمن يؤدون مهامهم في كل مناطق المملكة، وفي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكل الطرق والمنافذ المؤدية إليها، بحزم وعزيمة عالية، بما يحقق أهداف خطط أمن الحج، للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير أداء نسكهم.