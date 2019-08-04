حج / مجمع الأمل بجدة يقيم رحلة حج للمتعافين من مرضى الإدمان



جدة 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

ينظم مجمع الأمل للصحة النفسية وخدمات علاج الإدمان ، رحلة حج للمتعافين من الإدمان الذين أكملوا برنامجهم العلاجي ، و ممن لديهم دافعية استكمال العلاج ، وذلك بهدف تقوية الوازع الديني وتشجيعهم للاستمرار على التعافي ، ولضمان عدم العودة لإدمان المخدرات مرة أخرى, كما تأتي رحلة الحج ضمن الجهود التي يبذلها مجمع الامل للصحة النفسية من خدمات علاج الادمان والرامية إلى تحصين الشباب ضد آفة المخدرات.

وأوضح المشرف العام على مجمع الأمل الدكتور نواف الحارثي ، أن رحلة الحج لهذا العام تشمل "خمسة وثلاثون" متعافٍ ، بالإضافة إلى الفريق العلاجي يشمل أخصائي طب نفسي ، و مرشد ديني ، و فني تمريض ، ومرشد تعافي.

وأضاف أن أداء مناسك الحج ، يفرز عدد من السلوكيات منها القلق والتوتر ، مما يزيد في رغبة الاشتياق للمخدر حيث يتدرب المتعافي على التعامل معها بطريقة صحيحة مع متابعة و تقييم من الفريق المعالج ، إلى جانب إقامة عدد من المجموعات العلاجية و المجموعة الدينية ، ومجموعة المشاعر التنفيس عن الاضطرابات ، بالإضافة إلى مجموعة السيطرة على النفس و هي تعليم المتعافي طرق التعامل مع المرض في الظروف الصعبة ، لافتاً إلى أن نسبة الاستمرار في التعافي بين المرضى الذين يؤدون مناسك الحج أعلى من غيرهم من الذين لم يؤدوها.

// انتهى //

17:53ت م

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