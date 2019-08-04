السعودية اليوم / وزير الصحة يتفقد منشآت التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية



الدمام 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

تفقد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم عددا من المنشآت الصحية في المنطقة الشرقية التابعة لإدارة التجمع الصحي الأول ومستشفى الولادة والأطفال ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ومجمع الدمام الطبي ومركز صحي الخليج بالدمام .

وقد بدأت الجولة بزيارة لإدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، حيث اطلع على أبرز الإنجازات التي حققها التجمع في مجال التحول الصحي، كما اطلع على خطة تنفيذ مبادرات نموذج الرعاية الصحية الحديث بمساراته ومبادراته المتنوعة، وذلك بحضور قيادات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية.

ومن ثم زار معاليه عددا من المنشآت التابعة للتجمع، حيث تجول في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، واطلع على العيادات المتخصصة لحديثي الولادة ومركز الإخصاب الجديد وغيرها من الإنجازات والخدمات التي تمت إضافتها وتنفيذها بعد انضمام المستشفى للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية في مجال التحول الصحي وتطوير الخدمة الصحية.

كما شملت الجولة زيارة مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ابتداءاً بقسم الطوارئ مروراً بالعيادات التي تم افتتاحها حديثاً كعيادات قسم القلب والقسطرة، واطلع على الخدمات الجديدة المقدمة في المستشفى كخدمات تقليص قوائم الانتظار في الصيدليات وربطه بنظام إلكتروني موحّد.

كما تفقد مركز صحي الخليج بقطاع الدمام، حيث اطلع على احتياجاته اللازمة، ووجه بتقديم كافة الدعم له في سبيل تأهيل مراكز الرعاية الصحية وهي أحد مبادرات برنامج التحول الصحي، وتطوير الرعاية الأولية لتكون الخيار الأول والأفضل للمستفيدين.

واختتم الدكتور توفيق الربيعة جولته بزيارة مجمع الدمام الطبي، والذي حقق نسبة عالية جداً من الإنجازات في مجال تحسين مخرجات الخدمات الصحية، حيث زار العيادات العامة بأقسامها واطلع على عيادة التدخين التي تم تدشينها مؤخراً، كما زار أقسام الطوارئ بما فيها أقسام العزل للاطلاع على الخدمات المقدمة ومعرفة احتياجاتها، ومبنى "التروما" الذي لا يزال قيد الإنشاء، ويسعى لتسهيل عملية تنقل المرضى في المجمع ما بين غرف العمليات والطوارئ.

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17:37ت م

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