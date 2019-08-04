السعودية اليوم / تجهيز موقع مؤقت لبيع الأضاحي في غرب السيح



السيح 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

أعلنت بلدية الخرج اليوم تخصيص موقع مؤقت لبيع الأضاحي في غرب مدينة السيح ، للتسهيل على المواطنين والمقيمين في شراء أضاحيهم من مواقع قريبة من أحيائهم ، وذلك بدءاً من يوم الثلاثاء القادم ويستمر لمدة أسبوع.

ويقع سوق الأضاحي المؤقت بجوار مسلخ حي الخالدية في غرب السيح بالقرب من طريق الملك سعود ، ويقتصر على باعة المواشي السعوديين والشركات والمؤسسات العاملة في مجال تجارة الماشية.

ودعت بلدية الخرج من تنطبق عليهم شروط البيع من السعوديين التقدم لإدارة الأسواق لاستخراج التصاريح اللازمة.

يذكر أن سوق الماشية المركزي بمدينة السيح يعد من أكبر أسواق الماشية بالمملكة ، ويقع السوق جنوب المدينة ويضم مسلخاً مركزياً وعدد من المرافق الخدمية والإدارية.

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17:25ت م

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