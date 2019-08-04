أمطار متفاوتة على 5 مناطق .. الثلاثاء

2019-08-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء على بعض مناطق المملكة.

وقالت الهيئة إن المناطق المتوقع هطول الأمطار فيها هي جازان، عسير، مكة المكرمة، تصل حتى العاصمة المقدسة، إضافة إلى منطقة الباحة.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبّهت اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظة العقيق، والمندق، وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

من جهة أخرى توقعت الأرصاد أن يكون موسم الحج هذا العام ساخناً، وأن تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية.