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المأكولات الشعبية السعودية تتصدر أجمل أكلة في العالم
متابعات الخليج 365 - الرياض
شهد وسم أجمل أكلة في العالم منافسة حامية الوطيس بين العديد من محبي الطعام وأصحاب الخبرات الكبيرة في التذوق والطهي.
وشارك العديد من المغردين صوراً ومقاطع فيديو تُعبر عن رؤيتهم لأجمل أكلة في العالم إلا أن اللافت للنظر أن الأكلات السعودية الشعبية كانت ضمن اختيارات المغردين.
أحمد دعاس شارك صورة طبقه المفضل وعلّق عليه بالقول : هذه الأكلة الأكثر شهرة في منطقة جازان في عيد الأضحى وتُسمى المحشوش.
بدورها نشرت سحايب صورة تضمنت خبزاً وعصيراً وعلقت عليه بالقول :” أجمل أكلة هي خبز أمي”.
وكان للأكلات الغربية والمعجنات نصيب من التفضيلات حيث نشرت “برنسيس” صورة للمعكرونة وعلقت عليها بالقول : ” ما أجمل عشقها”.
ريم عبّرت عن انحيازها للكبسة السعودية حيث نشرت صورة طبق كبسة بالدجاج وعلقت عليه بالقول ” الكبسة السعودية طبعاً أجمل أكلة”.
بدورها قالت جمانة : إن أجمل أكلة هي التي تأكلها مع من تحب.
أحمد قال :” جربت معظم الأكلات في بلادي، وفي الخارج لم أجد ألذ وأطعم من الحنيذ”.
وكان البرياني حاضراً في الوسم كذلك المأكولات البحرية التي لاقت عدداً لا بأس به من المناصرين.
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