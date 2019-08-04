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أول تعليق من ترامب على حادث تكساس
متابعات الخليج 365 – ترجمة: محمود نبيل
في أول تعليق له على حادث مجمع إل باسو التجاري في ولاية تكساس، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أسفه للحادث الدموي الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم.
وقال ترامب خلال تغريدة عبر تويتر: ” إطلاق نار مروّع في إل باسو، المعلومات الواردة سيئة للغاية، نتحدّث عن الكثير من القتلى”.
وأضاف “تحدّثت مع حاكم ولاية تكساس جريج آبوت لكي أقدم إليه دعم الحكومة الفيدرالية”.
وفي السياق ذاته، أشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى أن باتريك كروسيوس منفذ الهجوم عانى من أزمات نفسية كبيرة بسبب الوحدة، مشيرةً إلى أن السلطات الأمريكية عثرت على بعض الوثائق التي يمكن اعتبارها دليل إدانة واضحاً وصريحاً ضده.
وتمّت مشاركة المستند على منصات إلكترونية عبر الإنترنت، وتضمّن شجب المشتبه به ذي الأصول الإسبانية الأوضاعَ الاقتصادية في الولايات المتحدة والتي تهدد فرص عملهم بشكل دائم، كما وجّه باتريك كروسيوس نقده لكلا الحزبين السياسيين.
وكانت المفاجأة الكبرى بالنسبة لوسائل الإعلام الأمريكية، هو شمول تلك الوثيقة على بعض الإشارات إلى حادث كرايستشيرش في نيوزيلندا، والذي خلف 51 قتيلًا بعد أن فتح برانتون تارانت النار بشكل عشوائي داخل مسجدين في نيوزيلندا.
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