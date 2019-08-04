“أمن الحج” يضبط عددًا من المخالفات ويعيد 9915 شخصًا لا يحملون تصاريح الحج

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام بالحج، بأنه وفي إطار مهام الأمن العام في تنفيذ أنظمة وتعليمات الحج التي تهدف إلى تنظيم حجاج الداخل بما ينسجم والطاقات الاستيعابية للإقامة وأداء النسك والشعائر وضبط حملات الحج غير النظامية التي تستغل رغبة المواطنين والمقيمين لأداء فريضة الحج بالاحتيال عليهم وجمع الأموال منهم بطريقة غير مشروعة, تم الآتي:

1. ضبط (181) مكتباً غير مرخصا بخدمة حجاج الداخل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتهمين بالمسؤولية عنها.

2. إعادة (9915) شخصاً من حيث أتوا لعدم حصولهم على تصاريح بالحج.

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3. إعادة (389359) مقيماً لعدم حصولهم على تصاريح بالعمل بالعاصمة المقدسة.

4. ضبط (277) مقيماً مخالفاً لأنظمة الحج داخل حدود المشاعر المقدسة وتوثيق هوياتهم تمهيداً لتطبيق النظام بحقهم.

5. منع دخول (173223) مركبة إلى العاصمة المقدسة، وإعادتها من حيث أتت لمخالفتها تعليمات دخول المركبات لمكة المكرمة خلال موسم الحج.

6.ضبط (15) ناقلاً مخالفاً لتعليمات نقل الحجاج واتخاذ الاجراءات النظامية لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

وأكد المتحدث الرسمي للأمن العام بالحج، أن رجال الأمن يؤدون مهامهم في كافة مناطق المملكة، وفي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وكافة الطرق والمنافذ المؤدية إليها بحزم وعزيمة عالية بما يحقق أهداف خطط أمن الحج للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداء نسكهم.