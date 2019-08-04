الحربي لـ”الخليج 365”: نسبة تناول سائقي الحافلات للمواد المحظورة ضئيلة جدًا

جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365- محمد السويهري

عقد رئيس عام النقابة العامة للسيارات عبد الرحمن بن معيوف الحربي، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأحد، ارتكز فيه على عدد من المحاور أهمها توضيح الدور الذي تقوم به النقابة العامة للسيارات في خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح “بن معيوف”، أن النقابة العامة للسيارات تهدف هذا العام إلى نقل 1,741,000 حاج من خلال توفيرها لـ 19,085 حافلة منها 3888 حافلة إصدار 2020.

وتوفر النقابة 16 مركزًا للاستقبال والمساندة على الطرق، و14 دورية ميدانية وتوفر 480 ورشة متنقلة لخدمة الحافلات و118 ونشًا لسحب الحافلات المتعطلة على الطرقات.

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كما اطّلع الحاضرون على الدور الذي تقوم به النقابة تجاه شركات النقل المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام، وفي نهاية المؤتمر قدم “الحربي” شكره وتقديره لكافة الإعلاميين مثمنًا جهودهم المبذولة في المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

ومن جانبه، قال “الحربي” في تصريح خاص لـ”الخليج 365”، ردًا على سؤال بشأن استبعاد سائقين بسبب تناول المواد المحظورة حتى الآن، قائلًا: “هناك عينات ولكن بنسبة ضئيلة جدًا”.

وأضاف أن هناك عينات لم تصلهم حتى الآن، لافتًا إلى أنه حال وجود أي عينة إيجايية يتم استبعاد السائق وترحيله إلى بلاده فورًا.