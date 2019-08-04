حساب المواطن… يعلن عن ميعاد صرف الدفعة الواحد والعشرون خلال شهر أغسطس الجاري

حساب المواطن يوكد عن صرف جميع المستحقات المالية لجميع الأسر المستفيدة من برنامج حساب المواطن خلال يوم 8 من شهر أغسطس الجاري نظرا قبل عيد الأضحى المبارك، ومن اجل إدخال البهجة والسرور علي الكثير من الأسر السعودية، كما اكد انه يمكن لجميع السعودين المشمولين في البرنامج من دخول حساب المواطن وتصفح حساباتهم البنكية من اجل معرفة هل تم نزول الدفعات المالية في حساباتهم أم لا. كما يجب علي جميع المستفيدين الدخول إلى موقع حساب المواطن وأدراج التابعين وتابع التابعين وفي حالة وجود شكوي أو تظلم مراسلة البريد الإلكتروني لحساب المواطن علي الفور.

موعد حساب المواطن

اكد مصدر موثوق علي توتير ردا علي سؤال احد الشباب السعودين انه في خلال أيام قليلة سوف يتم صرف الدفعات المالية وجار النظر في الطلبات المقدمة والمؤجلة والتي تم تأخيرها من اجل صرف الدفعات المالية لجميع المستحقين في خلال أيام قليلة بالفعل. كما يمكنكم الاتصال علي رقم 19912 من اجل الاستفسار عن الدفعات المالية وفي حالة عدم نزول الأموال في الحسابات الخاصة أيضا. حيث تم استقبال ما يقارب من 48 ألف اعتراض ومعالجة ما يقارب من 47 ألف خطأ تقني علي موقع حساب المواطن، وتم استقبال ما يقارب من 8 الإلاف طلب من خلال برنامج صوتك مسموع وبلغ عدد الاستفسارات 275 ألف طلب واستفسار وجاء الرد علي جميع استفسارات المتقدمين من المواطنين السعوديين بنسبة 98.8%.