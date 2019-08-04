شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن خادم الحرمين.. الفيصل يسلم كسوة الكعبة لـ«كبير السدنة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم (الأحد)، كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام الدكتور الشيخ صالح بن زين العابدين الشيبي، وبحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بندر بن سلطان، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام مدير مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة أحمد بن محمد المنصوري وذلك في مكتبه بإمارة مكة المكرمة.

وتم التوقيع على محاضر الاستلام والتسليم بين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكبير سدنة بيت الله الحرام، تمهيداً لاستبدال ثوب الكعبة المشرفة في التاسع من شهر ذي الحجة الجاري.

من جهته، أكد الرئيس العام أن هذه المبادرة الكريمة والعادة السنوية من القيادة الرشيدة في تسليم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام تعطي دلالة على عناية واهتمام ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة بقبلة المسلمين، وحرصهم على توفير كافة الإمكانات لمجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة.