شكرا لقرائتكم خبر عن «الاحصاء»: الإشراف على أعمال الحج أحد الخدمات الـ5 الأساسية للحجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

تقدم الأجهزة الحكومية والخدمية في المملكة عددًا كبيرًا من الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وتصنف تلك الخدمات بشكل عام إلى ( 5 ) خدمات أساسية ( خدمات الإشراف والمتابعة لأعمال الحج، خدمات الحج العامة، خدمات الحجاج الصحية، خدمات نقل الحجاج، خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في مكة والمشاعر المقدسة ).

حيث أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم ضمن سجل إحصاءات الحج 1440هـ عبر موقعها الرسمي www.stats.gov.sa أن عدد القوى العاملة في تقديم خدمات الإشراف والمتابعة لضيوف الرحمن هذا العام بلغ ( 6336 ) مشرفٍ ومُتابع، منهم (156) سيدةً، للإشراف على أعمال الحج من جميع الأجهزة الحكومية والخدمية منذ وصول الحاج وحتى مغادرته، ويتوزع عمل الإشراف والمتابعة للجهات الحكومية المعنية، بين العمل المكتبي والعمل الميداني، حيث بلغ إجمالي عدد المركبات المخصصة لمهامهم في الميدان ( 1222) مركبةً منها مُعدات مخصصة، وسيارات، ودراجات نارية، كما تم تزويدها بـ ( 2400 ) جهاز لاسلكي للتواصل المُباشر.

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وأوضحت الهيئة أن ( 6 ) جهات حكومية تقدم خدمات الإشراف والمتابعة، هي: إمارة منطقة مكة المكرمة، وإمارة منطقة المدينة المنورة، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة التجارة والاستثمار، وهيئة الرقابة والتحقيق، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث يقومون بدعم أعمال الحج والعمرة ومراقبتها لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين زوار المسجد النبوي الشريف، والإشراف على أداء الجهات العاملة بالمنافذ والتي تشرف عليها وزارة الحج والعمرة ورصد أوجه القصور، والإشراف على نقل الحجاج من مساكنهم في مكة المكرمة إلى مشعر منى وكذلك الإشراف على عودتهم من مشعر منى بعد انتهاء الحج الى مساكنهم في مكة المكرمة، ومتابعة عمليات انتقال الحجاج بين المشاعر المقدسة عبر الحافلات، وإعداد خطة التفويج من مخيمات الحجاج إلى منشأة الجمرات بما في ذلك جداول ومسارات التفويج، ومراقبة الخدمات المقدمة لحجاج الداخل خلال فترة تواجدهم بالمشاعر المقدسة للتحقق من جودتها ومعالجة الخلل ورصد أوجه القصور، ومتابعة توفر

الكميات المعروضة من السلع والمواد التموينية الأساسية والوجبات الغذائية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة والطائف، ومتابعة العمالة الموسمية أثناء موسم الحج والتأكد من أماكن عملهم وأماكن سكنهم، والرقابة الشاملة على الخدمات المقدمة في الحج والمشاركة مع لجان مراقبة توزيع مخيمات وأراضي المشاعر المقدسة.

الجدير بالذكر أن الخدمات الرئيسية للإشراف والتابعة لأعمال الحج يبلغ عددها أكثر من 33 خدمة يتفرع منها عدد كبير من الخدمات، ويتم العمل عليها «على مدار العام» وليس خلال فترة موسم الحج فقط، عبر لجان وفرق عمل الجهات الحكومية الستة.