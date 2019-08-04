شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 1.604.171 حاجاً إلى المملكة حتى نهاية أمس السبت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية أمس (السبت) 1.604.171 حاجاً، وذلك وفق الإحصاء الذي أصدرته المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.498.909 حجاج، فيما قدم عن طريق البر (88.346) حاجاً، وعبر البحر 16.916 حاجاً، وذلك بزيادة 117.222 حاجاً على عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 8%.