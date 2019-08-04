السعودية | أكبر مواقف ذكية للسيارات بالشرق الأوسط قرب المسجد الحرام

شكرا لقرائتكم أكبر مواقف ذكية للسيارات بالشرق الأوسط قرب المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - افتتح الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صباح الأحد، مبنى المواقف الذكية للسيارات الذي أنشأته أمانة العاصمة المقدسة بالمنطقة المركزية في حي السليمانية بمكة المكرمة.

وفور وصوله، أزاح الأمير خالد الفيصل الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح المشروع ثم استمع إلى شرح مفصل عن فكرة المشروع وأهدافه لخدمة المواطنين وزوار بيت الله الحرام، وشاهد عرضاً مرئياً يحاكي طريقة استخدام المواقف الذكية وآلية العمل المعتمدة بها.

وبعدها وضع حجر الأساس لمبنى آخر للمواقف الذكية سيتم تنفيذه بمنطقة الجميزة بالمدخل الشمالي لمقبرة المعلاة، والذي تبلغ مساحته 1920م2 وبطاقة استيعابية من 528 موقفاً.

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13طابقاً و550 موقفاً

من جانبه، أوضح أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد القويحص، بأن مشروع مبنى المواقف الذكية يعد من المشاريع المتميزة التي نفذتها الأمانة بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المبنى يقع بالقرب من الحرم المكي الشريف ويتكون من 13 طابقاً بطاقة استيعابية تبلغ 550 موقفاً للسيارات.

وأبان القويحص أن المبنى يشتمل على 10 بوابات لاستقبال المركبات، بما في ذلك بوابات الخروج، كما يتضمن صالات للانتظار ومدخلاً متصلاً بمقابر المعلاة المجاورة للمشروع وصالتين لمراسم العزاء ومرافق عامة ودورات مياه لخدمة الزوار.

كذلك لفت إلى استخدام أفضل التقنيات الحديثة بهذا المبنى، الذي يعد أكبر مجمع آلي لمواقف السيارات بالشرق الأوسط، حيث يتم قياس أوزان السيارات وأحجامها آلياً، وإيداعها بالأماكن المخصصة داخل المواقف.