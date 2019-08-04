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بالصور.. "آل الشيخ" يستقبل 20 حاجًّا من أسر ذوي ضحايا حادث نيوزيلندا

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محمد بن مسعود - الدمام - بعد توجيه خادم الحرمين باستضافتهم لأداء الفريضة

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، مساء اليوم؛ رحلة الخطوط الجوية العربية رقم 841 القادمة من ماليزيا، بالصالة الجنوبية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وعلى متنها 20 حاجًّا من أسر ضحايا حادث نيوزيلندا، بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم لأداء مناسك الحج.

وحضر خلال الاستقبال: السكرتير الثاني بالسفارة النيوزيلندية بالمملكة العربية السعودية "فيليب جريتريكس"، وقائد قوة جوازات الحج اللواء خالد الجعيد، نيابة عن مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، ومدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي العقيد سليمان اليوسف، ومساعد مدير عام المطار عبدالمحسن الشيخ.

وتم استقبال الحجاج القادمين بحفاوة وعبارات ترحيبية، فيما تم توزيع الورود ‏والمياه عليهم، إضافة إلى إنهاء إجراءات دخولهم بعد أن تم التأكد من سلامة وثائق السفر وأخذ الخصائص الحيوية.

وأوضح اللواء خالد الجعيد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تولي ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج اهتمامًا بالغًا، وتوفر كافة السبل لخدمتهم وتسهيل إجراءاتهم.

بالصور..

بالصور..

بالصور..

بالصور..

بالصور..

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بالصور..

بالصور..

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440 05:59 PM

بعد توجيه خادم الحرمين باستضافتهم لأداء الفريضة

بالصور.. "آل الشيخ" يستقبل 20 حاجًّا من أسر ذوي ضحايا حادث نيوزيلندا
عبدالله الراجحي

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، مساء اليوم؛ رحلة الخطوط الجوية العربية السعودية رقم 841 القادمة من ماليزيا، بالصالة الجنوبية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وعلى متنها 20 حاجًّا من أسر ضحايا حادث نيوزيلندا، بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم لأداء مناسك الحج.

وحضر خلال الاستقبال: السكرتير الثاني بالسفارة النيوزيلندية بالمملكة العربية السعودية "فيليب جريتريكس"، وقائد قوة جوازات الحج اللواء خالد الجعيد، نيابة عن مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، ومدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي العقيد سليمان اليوسف، ومساعد مدير عام المطار عبدالمحسن الشيخ.

وتم استقبال الحجاج القادمين بحفاوة وعبارات ترحيبية، فيما تم توزيع الورود ‏والمياه عليهم، إضافة إلى إنهاء إجراءات دخولهم بعد أن تم التأكد من سلامة وثائق السفر وأخذ الخصائص الحيوية.

وأوضح اللواء خالد الجعيد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تولي ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج اهتمامًا بالغًا، وتوفر كافة السبل لخدمتهم وتسهيل إجراءاتهم.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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