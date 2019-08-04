، سييرا: متحمسون جدًّا لبداية الموسم الجديد.. القرني: طوينا صفحة الموسم الماضي ،

محمد بن مسعود - الدمام - في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الاتحاد مع "ذوب أهن" الإيراني في الآسيوية

أكد لويس سييرا المدير الفني لنادي الاتحاد، أنهم متحمّسون جدًّا لبداية الموسم الجديد.

وقال: "نأمل انعكاس الأداء الجيد خلال التحضيرات على أرضية الملعب غدًا".

وأضاف: أعتقد أن ضغط المباريات الكبير في شهر أغسطس سيساعد العناصر الجديدة في الفريق على الانسجام بصورة أسرع.

وجاء حديث المدرّب التشيلي في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه مع "ذوب أهن" الإيراني في ذهاب دور 16 من دوري أبطال آسيا 2019.

وتابع: عملية اختيار اللاعبين الأجانب كانت صعبة، واخترنا الأنسب للحصول على الأداء المثالي، وتواجدنا مبكرًا في دبي للتأقلم على الأجواء، ونتمنى أن يتأقلم الفريق بشكل سريع، خصوصًا مع وجود أسماء جديدة في الفريق.

من جانبه قال فواز القرني حارس الفريق: طوينا صفحة الموسم الماضي، وطموحنا كبير في بطولة آسيا، واستعداداتنا كانت على أكمل وجه.

وتابع: نأمل أن تكون بدايتنا قوية وموفّقة للموسم الجديد من خلال أهم المسابقات؛ حيث نسعى بقدر الإمكان لدخول اللاعبين الجدد في أجواء الفريق؛ لتحقيق الانسجام والفائدة القصوى من تواجدهم معنا.