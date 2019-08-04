، مدير الأمن العام: القيادات في كامل جاهزيتها لتقديم شرف خدمة الحجاج ،

محمد بن مسعود - الدمام - معهد أبحاث الحج والعمرة يعرض دراساته النوعية في "معرض آمنون"

أكد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، أن القيادات في كامل جاهزيتها لتقديم شرف الخدمة للحجاج.

وأضاف خلال افتتاحه معرض "آمنون": تعمل القوات ليل نهار لتحقيق السلامة والأمن والراحة للحجاج في رحلتهم الإيمانية، مستمدّين العون والتوفيق من الله -عز وجل- ثم من القيادة الرشيدة التي لا تدّخر وسعًا وتبذل الغالي والنفيس في سبيل أن ينعم الحجاج بالراحة واليسر في رحلتهم الإيمانية حتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، سائلًا الله -عز وجل- أن يوفق الجميع لما فيه خدمة وراحة ضيوف بيت الله العتيق.

كما شارك معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، في معرض "آمنون"، الذي افتتحه مدير الأمن العام أمس في معارض أوقاف الراجحي بمكة المكرمة، ونظمته شرطة العاصمة المقدسة، للعام الثالث على التوالي تحت شعار "الحج عبادة وسلوك حضاري"، بمشاركة 33 جهة حكومية وخدماتية تقدم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام، بحضور عددٍ من قيادات أمن الحج.

ومن جهته أشار المشرف على الجناح ورئيس قسم البحوث والشؤون الإعلامية بالمعهد، الدكتور عثمان قزاز: "إن مشاركة المعهد تتمثل بعرض صور قديمة وحديثة لمكة المكرمة والحرم المكي الشريف والمسعى"، مشيرًا إلى أن المعهد شارك أيضًا بنماذج من دراساته النوعية التي أصبحت مشاريع ينعم بخدماتها ضيوف الرحمن، وأشاد بحرص عميد المعهد الدكتور باسم قاضي على المشاركة والتأكيد على الدور البحثي والاستشاري الذي يقوم به المعهد في المحافل والملتقيات.

فيما بيّن قائد مهام شرطة العاصمة المقدسة اللواء دكتور فهد بن مطلق العصيمي، أن المعرض يستمر حتى اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويستقبل الزوار من الرابعة عصرًا وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً، لافتًا إلى أن المعرض يقدم رسائل متنوعة لكافة شرائح المجتمع وحجاج بيت الله الحرام، ويبرز الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في خدمة وراحة ضيوف الرحمن بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة –رعاها الله– مثمنًا دور الجهات المشاركة وحرصها على التفاعل مع المعرض لتقديم الصورة المشرقة لهذه البلاد المباركة في خدمة وراحة حجاج بيت الله العتيق.