- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
عقدت وزارة الثقافة ورشة عمل مع مسؤولين من وزارة الحرس الوطني وخبراء ومختصين؛ لمناقشة تحسين وتطوير مهرجان التراث الوطني (الجنادرية)، الذي ستقيمه للمرة الأولى وزارة الثقافة، بعد أن قرّر مجلس الوزراء نقل المهمات المتعلقة بإقامة وتنظيم فعاليات المهرجان من وزارة الحرس الوطني إلى وزارة الثقافة، في 16 يوليو من العام الجاري.
وانعقدت ورشة العمل في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، بحضور ٢٢ مسؤولًا ومختصًّا؛ لبحث استعدادات انطلاق المهرجان.
وبحث المجتمعون سبل تحسين البرنامج الثقافي في مهرجان "الجنادرية" الـ34، كما ناقشوا الفرص السانحة وآليات تطوير البرنامج بما يتوافق مع أهداف الوزارة؛ لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.
وتعمل وزارة الثقافة على مواصلة النجاحات السابقة وتقديم ما يليق بالمهرجان الوطني العريق.
04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440 05:17 PM
لمناقشة تحسين وتطوير المهرجان الذي تقيمه الوزارة لأول مرةبحضور مسؤولين ومختصين.. "الثقافة" تعقد ورشة عمل لمهرجان "الجنادرية"
عقدت وزارة الثقافة ورشة عمل مع مسؤولين من وزارة الحرس الوطني وخبراء ومختصين؛ لمناقشة تحسين وتطوير مهرجان التراث الوطني (الجنادرية)، الذي ستقيمه للمرة الأولى وزارة الثقافة، بعد أن قرّر مجلس الوزراء نقل المهمات المتعلقة بإقامة وتنظيم فعاليات المهرجان من وزارة الحرس الوطني إلى وزارة الثقافة، في 16 يوليو من العام الجاري.
وانعقدت ورشة العمل في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، بحضور ٢٢ مسؤولًا ومختصًّا؛ لبحث استعدادات انطلاق المهرجان.
وبحث المجتمعون سبل تحسين البرنامج الثقافي في مهرجان "الجنادرية" الـ34، كما ناقشوا الفرص السانحة وآليات تطوير البرنامج بما يتوافق مع أهداف الوزارة؛ لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.
وتعمل وزارة الثقافة على مواصلة النجاحات السابقة وتقديم ما يليق بالمهرجان الوطني العريق.
، بحضور مسؤولين ومختصين.. "الثقافة" تعقد ورشة عمل لمهرجان "الجنادرية" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بحضور مسؤولين ومختصين.. "الثقافة" تعقد ورشة عمل لمهرجان "الجنادرية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.