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البركاني يزف بشرى سارة لجميع ابناء المحافظات الشمالية ويطمئن الجميع هذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة

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عدن - ياسمين التهامي -  

 

 

بشّر رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني، بقرب انفراجة الأوضاع في عدن، ووقف حملات التحريض والانتهاكات التي يتعرض لها أبناء المحافظات الشمالية، على يد عناصر تابعة للانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً.

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وقال البركاني في تغريدة عبر حسابه في تويتر، رصدها المشهد اليمني: “إن لحظات الفرج قد اقتربت وأن ما يجري في عدن وبعض المحافظات سيتم تجاوزه خلال الساعات القادمة”.

 

 

وأضاف رئيس مجلس النواب بأن هناك جهود تبذل من قبل التحالف وقيادات الدولة لعودة الحياة الطبيعة للمدينة، قائلاً: “رئيس الدولة وقيادات الدولة الأخرى والاشقاء يعملون بكل جهد وعزيمة واصرار على انهاء وعودة الاوضاع الى طبيعتها”.

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