شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو..الزبيدي وشلال يغلقون كل المنافذ ويطلقون اوامر كارثية لأبناء الجنوب والدماء ستسيل للركب والشماليين سيسحلون في الشوارع وتعلق جثثهم على الاشجار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

طالب رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي ومدير امن عدن كافة ابناء الجنوب بالقضاء على كل شالي في اي مكان في الجنوب.

واطلق الزبيدي وشلال نداء الى ابناء الجنوب يقول ( اشعار عام للقوات الجنوبية من يحتضن أو ياوي دحباشي في بيته دمه مباح عليكم بالابلاغ عن أي دحباشي )

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واعتبر مراقبون ان ما يحدث يشبه ما يحدث في العهد النازي وان القيادات الانتقالية كشفت انها اشد عنصرية وطائفية من ميليشيات الحوثي .

مؤكدين ان هذا الامر سيرفع من اسهم الحوثيين بعد ان تبين ان الشماليين لا تحميهم الشرعية ولا تقدر على منع اذيتهم وقتلهم دون اي مبرر.

لافتين الى ان قيادات ان المجلس الانتقالي لديهم عنصرية ودموية لا تقل عن دموية وجرائم الحوثي.