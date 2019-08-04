بالفيديو هاشتاق #كبلز_إسلامي و إستفسارات حول ذلك .. القصة هنا

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. اعتلى هاشتاق #كبلز_اسلامي، منصة موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، ولقي دعمًا كبيرًا من المتابعين، لتحدي يدور بين زوجين، ينتهي بمكافئة الزوجة بالغوايش الذهبية، إذا فازت فيه.

حيث وعد أبو سلمان، زوجته أم سلمان التي أصبحت الآن شهيرة بـ”أم الغوايش”، بأن يقدم لها أساور من الذهب، إذا حصلت على ٥ آلاف متابع خلال أسبوعين.





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