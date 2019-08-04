بالصور.. صحة جدة تنفذ فرضية لانقلاب باص وحريق شقق فندقية في وقت واحد

نفذت صحة جدة، اليوم الأحد، فرضية غير معلنة لانقلاب باص وحريق شقق فندقية في نفس الوقت، وذلك للوقوف على مدى جاهزية المرافق الصحية في حال وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت صحة جدة: نُفذت الفرضية، وأعلنت رفع درجة التأهب في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، ومستشفى شرق جدة، من خلال إعلان بلاغ طبي أصفر؛ بهدف الوقوف على جاهزية مرافق الصحة بشكل واقعي؛ للتعامل مع مثل هذه الحالات مستقبلًا لا قدر الله .

وقد أتَمَّتْ وزارة الصحة تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بجميع الاحتياجات استعدادًا لموسم الحج لهذا العام 1440هـ .

وأوضحت الوزارة، أنه جرى تعزيز الصرف للمستشفيات والمراكز الصحية، نظرًا إلى دورها المتمثل في العمل المساند للخدمات الصحية في حال الاحتياج لها في دعم اللجان المحددة لذلك، موضحة أنها بدأت بالإعداد والتجهيز لموسم حج هذا العام من وقت مبكر، عبر تجهيز أربعة مستشفيات في مشعر عرفات وأربعة مستشفيات في مشعر منى، بالإضافة إلى (94) مركزًا صحيًّا في المشاعر (عرفات – منى مزدلفة – منشأة الجسر)، وكذلك مراكز الاستقبال على مداخل مكة المكرمة بالإضافة إلى تجهيز 100 سيارة إسعاف صغيرة بكامل تجهيزاتها والتي يساندها 70 سيارة للطب الميداني.

وقد هيأت وزارة الصحة لموسم الحج، عددًا من المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، بتجهيز 25 مستشفى، و156 مركزًا صحيًّا، فيما يشارك 30 ألفًا من منسوبي «الصحة»، إضافة إلى خمسة آلاف سرير للتنويم في المستشفيات. كما جهزت 18 نقطة طبية في قطار المشاعر، إضافة إلى تجهيز 180 سيارة إسعاف، كما هيأت 17 مركزًا للطوارئ على جسر الجمرات.