حجاج أسر حادثَي نيوزيلندا الإرهابيين يحتفون بالكرم السعودي الأصيل

رفع عددٌ من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، من أسر مصابي وشهداء حادثَي نيوزيلندا الإرهابيين، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما تقدمه المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين واهتمامها بشؤون ونصرة قضاياهم

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، إنّ الضيوف قدّموا شكرهم لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على توجيهاته المستمرة من أجل تقديم أرقى الخدمات للمستضافين خلال إقامتهم.

وأشاد الحجاج النيوزيلنديون بالمشروعات والإنجازات التي نفذتها وحققتها المملكة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرين إلى أنّ هذه الإنجازات تنطلق من الدور الإسلامي الرائد الذي تضطلع به المملكة حكومة وشعبًا وجهودها في خدمة الإسلام.

وقالت الحاجة زينب علي أحمد، زوجة مصاب، إنّ برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة يحقق الكرامة الإنسانية والأخوة الإسلامية، منوهةً بجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين والأمة الإسلامية في إرساء قواعد التسامح والوسطية والاعتدال ومحاربة التطرّف.

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وذكرت ريحانة وهي زوجة مصاب أيضًا: «منذ وصولنا إلى مقر إقامتنا في مكة المكرمة رأينا الكرم السعودي الأصيل، حيث استقبلونا بماء زمزم الذي روى عطش قلوبنا قبل أفواهنا ونسينا حينها كل الآلام التي عشناها جراء تفجير المسجدين».

وفي ختام تصريحاتهم، قدّموا شكرهم وتقديرهم للقيادة على ما وجدوه من كرم الضيافة وحسن الوفادة خلال قدومهم ضيوفًا على المملكة في هذا البرنامج، سائلين الله تعالى أن يديم على المملكة عزها وأمنها وأن يبارك في قيادتها وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خيرًا.

وفي يوليو الماضي، وجَّه خادم الحرمين الشريفين باستضافة 200 حاج وحاجة من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 50 شخصًا وإصابة العشرات، وذلك لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنويًّا.

وصرّح الوزير آل الشيخ بأنَّ استضافة ذوي ضحايا ومصابي الحادث الإرهابي الأليم تأتي في إطار جهود المملكة لمواجهة الإرهاب والوقوف ضد مرتكبيه ومقاومتهم والقضاء عليهم ودحرهم، إلى جانب التخفيف على أسر من وقع عليهم هذا العمل المقيت الذي يخالف كل التعاليم السماوية والقيم والمبادئ الإنسانية.