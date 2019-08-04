«الصحة» تعالج 233 ألفًا من ضيوف الرحمن وتُكثّف حملات التوعية

واصلت وزارة الصحة تقديم خدماتها التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ عبر مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، إنّ عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقُّوا الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى الثاني من شهر ذي الحجة بلغ 223 ألفًا وثمانية حجَّاج وحاجَّات.

وأضافت الوزارة أنّه تمَّ إجراء 14 عملية قلب مفتوح و345 عملية قسطرة قلبية، فيما أجريت 1020 عملية غسيل كلوي و54 عملية مناظير، و322 عملية جراحية مختلفة، بينما تمّ إدخال 1504 حجَّاج وحاجَّات إلى المستشفيات، وتم تسجيل ثلاث حالات ولادة.

في سياق آخر، كثَّفت «الصحة» رسائلها التوعوية التي تقدم من خلالها النصائح والإرشادات الصحية لضيوف الرحمن، ضمن حملتها التوعوية «حج بصحة»، وقالت إنَّ هذه الرسائل التوعوية صُمِّمت في لوحات تضمَّنت رسومات مبسطة يسهل فهمها للناطقين بجميع اللغات.

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وزُرعت هذه اللوحات في مواقع بارزة على مخيمات الحجاج في مشعر منى؛ بهدف إيصال الرسائل التوعوية لأكبر عدد ممكن من ضيوف الرحمن للوقاية من الأمراض، وركّزت الرسائل على أهم الإرشادات للحاج أثناء السير، وأهم ما يمكن حمله في حقيبة الحاج، ونصائح توعوية حول الحلاقة السليمة، والوقاية من الإجهاد الحراري، التي تعـد من أكثر الحالات المتوقع أن يتعرض لها الحجاج.

وتضمَّنت هذه الرسائل، رسالة السلامة أثناء السير التي أكدت من خلال الرسومات على تجنب المشي تحت أشعة الشمس بشكل مباشر، ورسالة الحلاقة السليمة، التي تحث الحجاج على أهمية التقصير لدى الحلاقين المعتمدين الحاملين للتصاريح الرسمية، ورسالة الوقاية من الإجهاد الحراري التي تشير إلى ضرورة شرب السوائل.

وكانت الوزارة قد أطلقت مبكرًا حملة بعنوان «حج بصحة » على جميع حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى حسابات مديريات الشؤون الصحية في مختلف المناطق والمحافظات، قدم من خلالها العديد من الرسائل التوعوية لقاصدي الحج هذا العام للوقاية من الأمراض وضمان حج صحي، كما تم تفعيل الحملة في العديد من المستشفيات والمراكز الصحية خاصة تلك التي تضمنت الحصول على تطعيمات الحج.

