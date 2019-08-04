سفارة المملكة باليابان تؤكِّد سلامة السعوديين بعد «زلزال فوكوشيما»

أكَّدت السفارة السعودية في اليابان، اليوم الأحد، أنَّ جميع مواطني المملكة بخير، بعد الزلزال الذي ضرب مدينة فوكوشيما.
وذكر بيانٌ صادرٌ عن السفارة، اطلعت عليه «عاجل»: «تتابع السفارة آثار الزلزال في فوكوشيما (بقوة 6.2) وتؤكد سلامة المواطنين السعوديين، وتهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث».
وأضاف البيان أنّه في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين عبر «09055833862»، و«0335895242»، متمنيةً السلامة للجميع.
وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت وكالة الأرصاد اليابانية أنَّ زلزالًا بلغت قوته المبدئية 6،2 درجة ضرب ساحل شمال شرق البلاد، لكن لم يصدر تحذير من «تسونامي».
وأوضحت الوكالة أنّ الزلزال وقع عند الساعة 10:23 بتوقيت جرينتش قبالة ساحل محافظة فوكوشيما على عمق 50 كيلومترًا، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.
وفي عام 2011، تضرّرت فوكوشيما من زلزال قوي وحدثت أمواج تسونامي وانهيار نووي، وهي أسوأ كارثة نووية منذ تشرنوبل.
والزلازل مسألة شائعة في اليابان، وهي واحدة من أكثر المناطق نشاطًا في العالم من حيث الزلازل، وتمثل حوالي 20٪ من زلازل العالم التي بلغت قوتها ست درجات أو أكثر.
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