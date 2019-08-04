أمير مكة: القبض على 15 شخصا كانوا يحاولون إدخال الحجاج بطريقة مخالفة

أعلن أمير مكة الأمير خالد الفيصل، اليوم الأحد، القبض على 15 شخصا كانوا يحاولون إدخال الحجاج بطريقة مخالفة.

وأوضح أمير مكة، في تصريحات له اليوم، أن «المملكة تفتح أبوابها دائما لاستقبال الحجاج من أي مكان بدون تمييز».

وأشار الأمير خالد الفيصل إلى أن السعودية لا تواجه من يعاديها بالدسائس والخدع، قائلا: «نفتح قلوبنا وأبوابنا لاستقبال الحجاج من جميع أنحاء العالم».