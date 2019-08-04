مقاتلات التحالف تستهدف تجمعات وتعزيزات للحوثيين شمال محافظة الضالع

أفادت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات جوية، على أهداف وتجمعات لمليشيات الحوثي الموالية لإيران، في جبهات شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ« سكاي نيوز عربية»، إن مقاتلات التحالف استهدفت مواقع عسكرية تتحصن فيها المليشيات الإرهابية في منطقتي «الجُب» و«باجة» بحجر، مؤكدة استهداف تجمعات وتعزيزات للحوثيين في «يعيس» بمُريس، أثناء استعدادها للهجوم على مواقع القوات المشتركة والحزام الأمني هناك.

وقد تمكنت قوات الجيش اليمني، مسنودةً بمروحيات «تحالف دعم الشرعية»، أمس السبت، من تحرير مواقع جديدة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس لمليشيات الحوثي الإرهابية. وذكر مصدر عسكري، أن قوات الجيش اليمني حررت مرتفعات جبال الدخاس والخضاض في مديرية الصفراء، مشيرًا إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات من عناصر المليشيات الإرهابية، واستعادت أسلحة خفيفة ومتوسطة كانت بحوزة الحوثيين.

ويخوض الجيش اليمني، مدعومًا من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة. وفي سياق متصل، ذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، اليوم السبت، أن مدفعية الجيش اليمني دكت تجمعات وتعزيزات لمليشيات الحوثي غرب مديرية المصلوب، بمحافظة الجوف شمال شرق البلاد.

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وأكد المركز سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الحوثية.

وفي إطار الحديث عن العمليات، تمكنت قوات الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة، أمس الجمعة، من إسقاط طائرة مسيرة، أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه مديرية حيران شمال المحافظة.

ونقل المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة عن مصدر عسكري قوله، إن الطائرة المسيرة التابعة لمليشيات الحوثي تم استهدافها وإسقاطها وهي تحاول استطلاع مواقع قوات الجيش بمحافظة حجة.

وهذه هي الطائرة المسيرة الثالثة التي تعترضها قوات الجيش اليمني في سماء المناطق المحررة شمال محافظة حجة، منذ مطلع العام الجاري، بينها طائرة حاولت استهداف سوق شعبية في مركز مديرية حيران في مارس الماضي.