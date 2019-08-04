الأرصاد: رادارات متقدمة ومحطات أتوماتيكية لرصد الطقس في المشاعر المقدسة

انطلق المؤتمر السنوي لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، منذ قليل، للإعلان عن توقعات حالة الطقس وأعمال الهيئة لموسم الحج 1440هـ.

وخلال المؤتمر تحدث نائب شؤون الأرصاد الدكتور أيمن غلام، عن تواجد الهيئة في موسم الحج، قائلًا: نستخدم رادارات متقدمة، ومحطات أوتوماتيكية للحصول على معلومات آنية عن حالة الطقس في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة، ومشاركتها مع الجهات الحكومية المتواجدة، وغرف الطوارئ.. ولأول مرة محطة أوتوماتيكية بالحرم المكي هذا العام.

ومن ناحيته، قال مدير عام الهيئة بمنطقة مكة، المشرف على أعمال الهيئة بالحج وليد الحجيلي: وُزعت الفرق التفتيشية، وكثفت جولاتها لتصل إلى 510 جولة تفتيشية، كما تم زيارة جميع المنشآت عن طريق التفتيش الإلكتروني.

وفي ذات السياق، قالت مديرة مركز التواصل الرقمي بالهيئة فاطمة العوفي: نتواصل على مدار الساعة في مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر الأعمال التوعوية، والنشرات اليومية بـ4 لغات للوصول لأكبر عدد من الحجاج بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية.