بالأسماء.. «تعليم جازان» تعتمد 46 مدرسة للطفولة المبكرة بالمنطقة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم الأحد، المدارس المُطبِّقة للطفولة المبكرة بالمنطقة، التي ستبدأ الدراسة بها مطلع العام الدراسي المقبل.

وشمل الإعلان أسماء 46 مدرسة بجميع محافظات المنطقة، وهي ‫ابتدائية وروضة المنصورية والابتدائية الأولى بإسكان الخارش وروضة إسكان الخارش وابتدائية عقدة الحكامية والروضة الثالثة والابتدائية الثالثة بجازان وابتدائية وروضة السهي وابتدائية الجاضع وروضة أسماء بنت أبي بكر والابتدائية الثانية بفرسان وروضة الخضراء الشمالية وابتدائية الرد وروضة حبيبة الأنصارية وابتدائية القويعية وابتدائية العشوة وابتدائية راح الحجاجة وابتدائية صيته بنت عبدالعزيز بالحصمة وروضة آمنه بنت الحكم والابتدائية الثانية بإسكان الحصمة وابتدائية اسماء بنت زيد بقنبورة وروضة أمية بنت أبي سفيان وابتدائية وروضة الكواملة والابتدائية الحادية عشر وروضة سمراء الأنصارية.

كما تشمل المدارس كذلك، الابتدائية الثانية بأبو عريش وابتدائية ختب وابتدائية خضراء الخلفة والروضة الأولى بمزهرة وابتدائية عيسان وروضة صفية بنت عبدالمطلب وابتدائية ديحمة وابتدائية أسماء بنت الحارث وابتدائية الدريعية وروضة هند بنت أبي طالب وابتدائية وروضة الريان وابتدائية اللقية وروضة ولادة بنت العباس وابتدائية العقلة وابتدائية الطمحة وروضة نوف بنت عبدالعزيز وابتدائية السادلية وروضة سلافة بنت البراء والروضة الخامسة بجازان وابتدائية الجروب والابتدائية الثانية بالعارضة وروضة ليلى القرشية وابتدائية البيض الأعلى وابتدائية الأساملة "بنين" وابتدائية رمادة خلب وروضة العميرية وابتدائية صفوة "بنين" وابتدائية مجعر وابتدائية مريم الأنصارية وروضة السقيد وابتدائية المقالي والابتدائية السابعة بجازان والروضة السادسة وابتدائية الخمس وابتدائية الواصلي "بنين" وابتدائية خبت سعيد وروضة حبيبة بنت سهل.

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من جانبه، قال المدير العام لـ«تعليم جازان» المكلف ياسر بن فتح الدين دويري إنّ مدارس الطفولة المبكرة هي المدارس التي تضم الفئة العمرية من أربع إلى تسع سنوات، لافتًا إلى أنَّ الإدارة حرصت على أن تكون المدارس موزعةً بين محافظات المنطقة لضمان استفادة الجميع منها حيث تشكل هذه المدارس فرصة لرفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية وردم الفجوة في التدريس بين رياض الأطفال والصفوف الأولية.

وأضاف أنّ «تعليم جازان» تعمل حاليًّا بشكل متواصل من خلال الإدارات ذات العلاقة لضمان الجاهزية القصوى لهذه المدارس لتؤدي الدور المنوط بها على الوجه الأكمل تحقيقًا لاستراتيجية وزارة التعليم المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، مقدمًا شكره لجميع فرق العمل المشرفة على هذه المدارس.

من جانبها، صرّحت المساعدة للشؤون التعليمية رحاب بنت زيلعي مسلم بأنَّ مرحلة الطفولة تمثّل أهميةً كبيرةً في إكساب الطفل للمهارات والمعارف والقيم حيث تُشكِّل المرحلة الأهم في حياته، موضحةً أنَّ إدارة رياض الأطفال بتعليم جازان في إطار حملتها التعريفية بالطفولة المبكرة نفَّذت عددًا من الملتقيات التعريفية في جميع مكاتب التعليم خلال فترة التدريب الصيفي لتكوين صورة واضحة عن الطفولة المبكرة لدى المجتمع المحلي وأهدافها وللإجابة عن جميع الأسئلة في أذهان الأمهات عن المرحلة وأهميتها، مثمنةً جميع الجهود المقدمة في سبيل تقديم أفضل الخدمات التعليمية لأبناء وبنات المنطقة.