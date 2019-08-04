«ادخل ياسهيل ماتشوف الباب مدلوق».. الزعاق: بدء موسم «الكليبين» الأربعاء

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد صالح الزعاق، اليوم الأحد، أن يوم الأربعاء القادم هو آخر موسم «جمرة القيظ»، وبعده يتلطف الجو.

وفي تغريدة له على صفحته الرسمية، قال الزعاق: يوم الأربعاء القادم، أول «موسم الكليبين- مرخيات القلايد» وهو آخر مواسم جمرة القيظ، ومدته 13 يومًا.. وبعد ذلك نقول.. أدخل ياسهيل ماتشوف الباب مدلوق. في إشارة إلى بدء تراجع الحرارة وتلطف الجو.

وقد أكد الزعاق، أنه بقي على الحر اللاهب أسبوعان، وخلال الأسبوع الجاري، سوف تهدأ الحرارة قليلًا في النهار، وتتلطف الأجواء ليلًا.

وفي تغريدة أخرى، قال الزعاق: بقي على موسم «سهيل» أسبوعان تقريبًا (18يومًا)، فيوم الثلاثاء 19 ذو الحجة أول أيام سهيل.. وهو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل.. وخلال هذا الأسبوع تخف علينا رياح «السموم» وتهدأ الحرارة قليلًا في النهار وتتلطف الأجواء ليلًا.

في ذات السياق، توقع خبير الأرصاد الجوية على الحربي، اليوم الأحد، هبوب رياح مدارية رطبة على بعض المناطق، ابتداءً من غد الإثنين، فيما لم يستبعد سقوط أمطار رعدية وجريان الأودية.

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وغرد الحربي، قائلًا: متوقع وبمشيئة الله.. هبوب رياح مدارية رطبة على المناطق الجنوبية الغربية والغربية ابتداءً من يوم الغد الإثنين.. وتكون أكثر إيجابية مع يومي الثلاثاء والأربعاء، لذلك متوقع بأمر الله حالة جوية وأمطار رعدية على طول المرتفعات ومنحدراتها من جازان حتى شمال مكة المكرمة.. ولا يُستبعد جريان اللأودية.

وفي الإطار ذاته، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تسود بعض أنحاء البلاد غدًا الأحد، حالة ممطرة، تستمر عدة أيام، مع زخات من حبات البرد.

وقال الحصيني: متوقع، إن شاء الله، حالة جوية ممطرة من غد الإثنين، تستمر عدة أيام على أجزاء من (جازان وعسير والباحة) ثم تمتد إلى الطائف ثم المشاعر ومكة، وقد تمتد إلى جدة.

وأضاف: الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر.. من خفيفة إلى غزيرة مع زخات من حبات البرد.. تسبق برياح نشطة مثيرة للغبار.

وفي تغريدة أخرى، قال الحصيني: متوقع من الأحد ١٤٤٠/١٢/٣هـ، أن يطرأ انخفاض طفيف في الحرارة على معظم مناطق المملكة.. ومقدار الانخفاض المتوقع يتراوح بين ثلاث إلى خمس درجات مئوية؛ لتصبح الحرارة حول أقل من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من السنة، متوقعًا استمرار ذلك حتى عيد الأضحى.