إعادة الابتسامة إلى محيا حاجة عراقية بعد نجاح عملية قسطرة

أعادت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، الابتسامة إلى محيا حاجة عراقية قدمت إلى المملكة لأداء فريضة الحج، وهي تئن من أوجاع قلبها، إثر تأجيلها عملية في القلب كان مقررا لها أن تجريها في بلادها قبل أن تصل إلى المشاعر المقدسة، حيث نجح فريق طبي تكاملي من الصحة في إجراء عملية جراحية للحاجة العراقية، بعدما تعرضت لغيبوبة نتيجة ارتجاف بطيني بالقلب في المشاعر المقدسة. وأوضحت الصحة أن مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة استقبلت الحالة في قسم الطوارئ، وقرر الفريق الطبي في مركز القلب بالمدينة الطبية اجراء عملية زراعة صاعق ومنظم ضربات القلب تكللت بالنجاح التام، وهي حاليا تتمتع بصحة وعافيه.



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