السعودية اليوم / أمير الشرقية يوجه بإيقاع العقوبات المقررة نظاماً تجاه مقاول تعمد الإضرار بالبيئة



الدمام 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم ، الإدارة العامة لخدمات المياه بتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق مقاول التشغيل والصيانة لمحطة المعالجة بمدينة الخبر، إثر مخالفته، وتصريف مياه غير معالجة عبر قنوات الصرف بالقرب من مرفأ الصيادين الجديد بمحافظة الخبر.

وأوضح مدير عام خدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس حمدي الشراري أن سمو أمير المنطقة وجه بإيجاد الحلول اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذا الخطأ، مبيناً أن الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، قد باشرت التحقيق مع المقاول المشغل لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالخبر، واتضح أنه لم يلتزم بالتعليمات التشغيلية إثر أحمال زائدة وردت للمحطة، ولم يقم بالإجراء المناسب بعزل المياه غير المعالجة، لحين معالجتها ثم تصريفها وفق المتبع، مؤكدةً أنها قامت بالتأكيد على المقاول بالالتزام بالإجراءات التشغيلية المعتمدة، كما كلفت طاقم إشراف لضمان استمرارية الالتزام بالإجراءات، مع مراقبة المياه المعالجة وأخذ عينات على مدار الساعة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات المتعلقة بمعالجة مياه الصرف الصحي.

وبين الشراري أن الإدارة تعمل على الربط بين محطتي المعالجة القديمة والجديدة بالخبر، والتأكد من استيعاب المحطتين لمياه الصرف الواردة، والقيام بمعالجتها بالشكل الصحيح، وبما يحقق المعايير الملائمة للحفاظ على البيئة والثروة المائية، مضيفاً أن الربط بين المحطتين سينتهي خلال شهرين بمشيئة الله.

وأضاف أن الإدارة عملت وضمن الحلول التي ستسهم في الاستفادة المثلى من المياه المعالجة على زيادة كميات الضخ للمؤسسة العامة للري بالأحساء بمعدل تدريجي يصل إلى ٤٠ألف متر مكعب، كما أنها بانتظار اعتماد مشروع توسعة محطة المعالجة الحالية لتصل إلى ٢٠٠ألف متر مكعب يومياً عبر المعالجة الثلاثية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً بفرع المنطقة الشرقية قد ضبطتً المخالفة البيئة للشركة المشغلة، وأصدرت بحقها العقوبات المتعلقة بالنظام العام للبيئة.

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16:48ت م

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