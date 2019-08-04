السعودية اليوم / فريق من "المساحة الجيولوجية" يتفقد البنية التحتية لمشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي بمكة المكرمة



جدة 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية

وبين أبا الخيل أن المختصين من مركز دراسات وأبحاث زمزم بالهيئة يقومون بجولات تفقدية مستمرة لأعمال وإنشاءات البنية التحتية داخل منطقة تطوير مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي بمكة المكرمة ، التابع لشركة أم القرى للتطوير ، بالإضافة إلى التأكد من قيام مقاول المشروع بإتباع المواصفات الفنية والتصاميم الهندسية الخاصة بالأنظمة المختلفة التي تم اعتمادها من قبل مختصو مركز دراسات وابحاث زمزم حول جسم نفق المترو ، المتواجد داخل موقع المشروع والأماكن الملاصقة لمساره التي تمتد تحت أساسات المباني المزمع تشييدها على جانبي مسار النفق وبالأعلى منه ، بما في ذلك محطات النقل ومواقف السيارات ومراكز التسوق وخلافه.

وجرى تصميم طبقة من الحصى المتدرج وفق مواصفات هندسية محددة بحيث تعمل على تحرير حركة المياه الجوفية المحتجزة خلف وبين أساسات المنشآت المختلفة داخل الموقع ، صممت هذه الطبقة لتكون ممتدة على كامل مساحة الموقع وبسماكات مختلفة تتماشى والخواص الجيولوجية الهندسية لنوعية الصخور وطبقة التربة المحيطة به ، وذلك للحفاظ على الخصائص الهيدروليكية لخزانات المياه الجوفية المتواجدة في المنطقة.

وتكمن أهمية المشروع بوقوعه ضمن نطاق الحماية الغربي لحوض وادي إبراهيم الملاصق لمشروع تطوير جبل عمر ، كما انه يعمل على الربط بين عدة أحواض مائية متجاورة مما يتطلب العمل على أخذ الإجراءات الاحترازية لمنع تغيير البنية الجيومورفولوجية للأحواض المائية المتجاورة ، والحفاظ على حركة المياه الجوفية الطبيعية داخلها من خلال التصاميم الهندسية لعناصر المشروع المختلفة ، حيث يعتبر مشروع تطوير الطريق الموازي أحد مشاريع منظومة التطوير الشامل لجعل العاصمة المقدسة ضمن أحد مدن العالم الأول الذكية وفق رؤية المملكة 2030.

وتتم الجولات التفقدية للمشروع بحضور ممثلين عن شركة أم القرى (مالك المشروع) ، وشركة كيو (استشاري المشروع) ، إضافة إلى ممثلين عن شركة نسما (مقاول المشروع) ، حيث تضمنت الزيارة أيضًا الاطلاع والتأكد من نوعية المواد الحصوية المستخدمة في أعمال الردم للمناطق المحيطة بمسار انفاق المترو ، بما في ذلك نظام النقل (Conveyance System) المقترح لغرض أعمال الصيانة المستقبلية لتلك المواد.

وقام الفريق بتفقد أعمال تخفيض منسوب المياه الجوفية داخل موقع المشروع، وجرى رصد مدى الاستفادة من تلك المياه في الأعمال المختلفة من قبل مقاول المشروع للحد من هدر تلك المياه وإعادة استخدامها داخل الموقع ، بالإضافة الى الاطلاع على تقدم سير الأعمال الخاصة بأنظمة التدعيم اللازمة لحماية المنشآت والمباني القائمة على طريق أم القرى المؤدي إلى الحرم المكي الشريف ضمن المنطقتين الرابعة والثامنة (Stretch 4 & ST 08) من المشروع ، وآلية تنفيذ تلك الأعمال بما يحقق متطلبات هذه الهيئة للحد من الآثار السلبية التي قد تنتج على حركة المياه الجوفية ونوعيتها.

وتم زيارة الجزء الشرقي من المشروع (منطقة جبل عمر) للاطلاع على أعمال تهذيب الكتل الصخرية الفاصلة بين حوض وادي إبراهيم الخليل ووادي العتيبية ، بجانب الاطلاع على أنظمة السلامة المتبعة من قبل العاملين في المشروع داخل مواقع العمل المختلفة وإبداء الملاحظات والتوصيات حيالها ، اخذين في الإعتبار كثافة حركة المركبات والحجيج في المنطقة المحيطة بموقع المشروع خلال الأيام القادمة من موسم الحج لهذا العام ، مما يتطلب المزيد من الحرص والحذر من قبل العاملين على المشروع خلال تلك الفترة.

يذكر أن المختصين بمركز دراسات وأبحاث زمزم سوف يستمرون في أعمال متابعة تنفيذ التوصيات على أرض الواقع إلى أن يتم الانتهاء من كافة أعمال انشاء شبكات البنية التحتية وأساسات المباني والمنشآت ، وذلك قبل التحول إلى نظام مراقبة التوازن الهيدروجيولوجي لموقع المشروع والمنطقة المحيطة به للتأكد من فعالية الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها ، مما يتطلب مواصلة أعمال الإشراف بصورة دورية حتى الانتهاء من كافة الأعمال تحت السطحية داخل موقع المشروع الذي يمثل نقلة حضارية مميزة للنمط العمراني واستخدامات الأراضي ، إضافة إلى أسلوب وجودة الحياة اليومية ضمن منظومة حضارية متكاملة سينعم بها ساكني ومستخدمي المنشآت المختلفة في المشروع بإذن الله.

// انتهى //

16:43ت م

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جدة 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسأكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق بن علي أبا الخيل، أن فريقًا متخصصًا من مركز دراسات وأبحاث زمزم بالهيئة يتابع برنامج مراقبة المشاريع ذات الأساسات العميقة بحوض وادي إبراهيم ونطاق الحماية للتأكد من عدم تأثيرها على التوازن الهيدروجيولوجي من المنظور الكمي والنوعي للمياه الجوفية الواردة إلى بئر زمزم المباركة ، بهدف تأكيد استدامة تلك المصادر وعدم تأثرها من مناسيب وطرق تنفيذ الأساسات والمواد المستخدمة.وبين أبا الخيل أن المختصين من مركز دراسات وأبحاث زمزم بالهيئة يقومون بجولات تفقدية مستمرة لأعمال وإنشاءات البنية التحتية داخل منطقة تطوير مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي بمكة المكرمة ، التابع لشركة أم القرى للتطوير ، بالإضافة إلى التأكد من قيام مقاول المشروع بإتباع المواصفات الفنية والتصاميم الهندسية الخاصة بالأنظمة المختلفة التي تم اعتمادها من قبل مختصو مركز دراسات وابحاث زمزم حول جسم نفق المترو ، المتواجد داخل موقع المشروع والأماكن الملاصقة لمساره التي تمتد تحت أساسات المباني المزمع تشييدها على جانبي مسار النفق وبالأعلى منه ، بما في ذلك محطات النقل ومواقف السيارات ومراكز التسوق وخلافه.وجرى تصميم طبقة من الحصى المتدرج وفق مواصفات هندسية محددة بحيث تعمل على تحرير حركة المياه الجوفية المحتجزة خلف وبين أساسات المنشآت المختلفة داخل الموقع ، صممت هذه الطبقة لتكون ممتدة على كامل مساحة الموقع وبسماكات مختلفة تتماشى والخواص الجيولوجية الهندسية لنوعية الصخور وطبقة التربة المحيطة به ، وذلك للحفاظ على الخصائص الهيدروليكية لخزانات المياه الجوفية المتواجدة في المنطقة.وتكمن أهمية المشروع بوقوعه ضمن نطاق الحماية الغربي لحوض وادي إبراهيم الملاصق لمشروع تطوير جبل عمر ، كما انه يعمل على الربط بين عدة أحواض مائية متجاورة مما يتطلب العمل على أخذ الإجراءات الاحترازية لمنع تغيير البنية الجيومورفولوجية للأحواض المائية المتجاورة ، والحفاظ على حركة المياه الجوفية الطبيعية داخلها من خلال التصاميم الهندسية لعناصر المشروع المختلفة ، حيث يعتبر مشروع تطوير الطريق الموازي أحد مشاريع منظومة التطوير الشامل لجعل العاصمة المقدسة ضمن أحد مدن العالم الأول الذكية وفق رؤية المملكة 2030.وتتم الجولات التفقدية للمشروع بحضور ممثلين عن شركة أم القرى (مالك المشروع) ، وشركة كيو (استشاري المشروع) ، إضافة إلى ممثلين عن شركة نسما (مقاول المشروع) ، حيث تضمنت الزيارة أيضًا الاطلاع والتأكد من نوعية المواد الحصوية المستخدمة في أعمال الردم للمناطق المحيطة بمسار انفاق المترو ، بما في ذلك نظام النقل (Conveyance System) المقترح لغرض أعمال الصيانة المستقبلية لتلك المواد.وقام الفريق بتفقد أعمال تخفيض منسوب المياه الجوفية داخل موقع المشروع، وجرى رصد مدى الاستفادة من تلك المياه في الأعمال المختلفة من قبل مقاول المشروع للحد من هدر تلك المياه وإعادة استخدامها داخل الموقع ، بالإضافة الى الاطلاع على تقدم سير الأعمال الخاصة بأنظمة التدعيم اللازمة لحماية المنشآت والمباني القائمة على طريق أم القرى المؤدي إلى الحرم المكي الشريف ضمن المنطقتين الرابعة والثامنة (Stretch 4 & ST 08) من المشروع ، وآلية تنفيذ تلك الأعمال بما يحقق متطلبات هذه الهيئة للحد من الآثار السلبية التي قد تنتج على حركة المياه الجوفية ونوعيتها.وتم زيارة الجزء الشرقي من المشروع (منطقة جبل عمر) للاطلاع على أعمال تهذيب الكتل الصخرية الفاصلة بين حوض وادي إبراهيم الخليل ووادي العتيبية ، بجانب الاطلاع على أنظمة السلامة المتبعة من قبل العاملين في المشروع داخل مواقع العمل المختلفة وإبداء الملاحظات والتوصيات حيالها ، اخذين في الإعتبار كثافة حركة المركبات والحجيج في المنطقة المحيطة بموقع المشروع خلال الأيام القادمة من موسم الحج لهذا العام ، مما يتطلب المزيد من الحرص والحذر من قبل العاملين على المشروع خلال تلك الفترة.يذكر أن المختصين بمركز دراسات وأبحاث زمزم سوف يستمرون في أعمال متابعة تنفيذ التوصيات على أرض الواقع إلى أن يتم الانتهاء من كافة أعمال انشاء شبكات البنية التحتية وأساسات المباني والمنشآت ، وذلك قبل التحول إلى نظام مراقبة التوازن الهيدروجيولوجي لموقع المشروع والمنطقة المحيطة به للتأكد من فعالية الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها ، مما يتطلب مواصلة أعمال الإشراف بصورة دورية حتى الانتهاء من كافة الأعمال تحت السطحية داخل موقع المشروع الذي يمثل نقلة حضارية مميزة للنمط العمراني واستخدامات الأراضي ، إضافة إلى أسلوب وجودة الحياة اليومية ضمن منظومة حضارية متكاملة سينعم بها ساكني ومستخدمي المنشآت المختلفة في المشروع بإذن الله.// انتهى //16:43ت م0145

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.