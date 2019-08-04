السعودية اليوم / انطلاق حملة "أضحيتي" في سوق الماشية المركزي بالسيح



السيح 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج هذا الأسبوع حملة توعوية في سوق الماشية المركزي بمدينة السيح تحت عنوان " أضحيتي " ، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك لهذا العام.

وتهدف الحملة إلى التعريف بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها في الأضحية ، و توعية الراغبين بشراء الأضاحي بكيفية تمييزهم بين الأضحية السليمة والمريضة قبل الذبح وبعده ، وحثهم على عدم ذبح الأضحية إلا في المسالخ المرخصة والخاضعة للرقابة البيطرية ، والطريقة المثلى لحفظ اللحوم وتخزينها والتخلص من المخلفات الحيوانية بطرق آمنه ، إضافة إلى تقديم الإرشادات الصحية.

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16:08ت م

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