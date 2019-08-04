حج / العثيمين يرحب بضيوف الرحمن القادمين لأداء الحج ويشيد بالخدمات المقدمة لهم



جدة 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

رحب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ضيوف الرحمن الذين قدموا إلى المملكة لأداء فريضة حج هذا العام.

وأشاد العثيمين ، في تصريح له اليوم ، بالخدمات التي تقدمها المملكة "دولة المقر" رئيسة القمة الإسلامية الرابعة عشرة الحالية ، للحجاج الذين بدأوا يتوافدون على الأراضي المقدسة ، وقال:" إن الجميع بات يلمس حجم الخدمات المتطورة المقدمة التي تمكن الحاج من أداء نسكه بأمن وطمأنينة" ، مثمناً الدعم اللامحدود من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي العهد -حفظهما الله – للعمل على كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن.

ورحب الأمين العام للمنظمة بوصول أكثر من مليون و 600 ألف حاج وحاجة إلى المملكة لأداء نسك الحج، متمنياً لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً ، مؤكداً أن المملكة بتقديمها كافة التسهيلات لضيوف الرحمن ، وإطلاقها المبادرات لاستضافة أعداد كبيرة من المسلمين الذين تعرضوا لأحداث عنف وإرهاب على مستوى العالم ، تؤكد على مكانتها الروحية في قلب ووجدان كل مسلم على وجه الأرض.

ودعت منظمة التعاون الإسلامي الحجاج إلى الالتزام بأداء الشعيرة السامية والبعد عن التسييس ، وعدّت الحج اجتماعا إيمانيا وليس محفلاً سياسياً لرفع الشعارات، مما يتسبب في إيذاء الحجاج.

// انتهى //

16:08ت م

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