حج / "الصحة" توفر أهم مصادر ومراجع معلومات الأدوية والسموم في الحج



مكة المكرمة 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

وفرت وزارة الصحة في مستشفى "منى الشارع الجديد" ضمن مبادراتها في تحقيق أعلى معايير السلامة الدوائية للمرضى في المشاعر المقدسة, أهم مصادر ومراجع معلومات الأدوية والسموم, بهدف استخدام الأدوية بالطرق الصحيحة، وفق سياسات وإجراءات الخطط العلاجية المعمول بها في المنشآت الصحية.

وعملت "الصحة" على مخاطبة إحدى الشركات التي تعد أهم مصادر معلومات الأدوية إلكترونيا على مستوى العالم، للاستفادة من محتواها العلمي في موسم حج هذا العام.

وتم تزويد المستشفى باشتراك مجاني إلكتروني لمدة شهر من قبل الشركة، حيث يأتي ذلك ضمن المبادرات التي تهدف الى تطوير الخدمات الطبية والعلاجية على مستوى المشاعر وهي المبادرة الأولى.

وجرى من باب تعميم الفائدة لجميع مستشفيات المشاعر كمبادرة من المستشفى أخذ الموافقة من الشركة وزيادة إعداد المستخدمين ليشمل جميع مستشفيات المشاعر المقدسة لتوفير معلومات حديثة وموثقة بأسرع وأسهل الطرق.

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15:57ت م

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