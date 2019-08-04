شهود عيان يكشفون لحظات الرعب في حادث أوهايو

2019-08-04

متابعات الخليج 365 – ترجمة: محمود نبيل

كشفت تقارير أمريكية تفاصيل الهجوم المسلح في ولاية أوهايو خلال الساعات الأخيرة، والذي راح ضحيته 20 شخصًا على الأقل، وذلك بعد استدعاء الشرطة إلى مقر الحادث.

وحسب تقارير رصدت شهود عيان للحادثة، فإن أحد المسلحين كان يحاول دخول حانة، إلا أن بعض عناصر التأمين اعترضت طريقه، ودخلت مع في اشتباك أدّى إلى مقتله.

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وفور اعتراض عناصر الشرطة للمسلّح، حاول الأخير فتح النيران بشكل عشوائي على المارة والجالسين في المقاهي المحيطة بالحانة، وهو ما أدّى إلى مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا وإصابة العشرات، بعد أن خرج من سلاحه 50 طلقة بشكل عشوائي.

وكتب الشاهد جيمس ويليامز عبر حسابه على فيسبوك: لقد حدث ذلك مباشرة أمام الفناء حيث كنت جالسًا، وحاول مُطلق النار الدخول إلى الحانة لكنه لم يجتز الباب وأصيب بالرصاص ومات.

وأضاف ويليامز: هناك ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في الشارع، وتم نقل مجموعة من الناس إلى المستشفى ولا أعرف كم سقط بالضبط في الحادث.

وفي رواية أخرى، نفى بعض المارة امتلاك الجاني لأي أسلحة، زاعمين أنه استطاع سلب أحد عناصر الأمن من السلاح الذي كان بحوزته قبل أن يقوم بفتح النار بشكل عشوائي على المارة، الأمر الذي أدّى إلى سقوط ضحايا في مختلف اتجاهات تصويب السلاح والتي تأثرت بالاشتباك الذي دار بين هذا الشخص وعناصر الأمن.